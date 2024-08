Por: CARLOS OCHOA Y SUS NOVELAS

El actor Julián Arango reveló detalles y curiosidades de la nueva temporada de ‘Betty, la fea’ en una entrevista con Carlos Ochoa, presentador y experto en telenovelas.

Por la crisis de Ecomoda, ahora Hugo Lombardi se hace llamar ‘Cindy Calixta’ usando el doble sentido para referirse a la huelga por la que atraviesa la empresa.

“Le tocó bailar a Hugo Lombardi con las más feas y yo dije: ‘Metámosle un nuevo personaje como por cambiar’, y se me ocurrió hacerle a Cindy Calixta”.

Recrear a Hugo de nuevo fue un gran regalo actoral y está satisfecho por el trabajo realizado.

“La aceptación de la gente y lo que me escriben es maravilloso de verdad les agradezco mucho y de verdad les agradezco mucho que les haya gustado porque había un gran nervio, pero yo solté y yo dije pues hagámosle y después miramos sí y afortunadamente la gente está muy contenta con razón, Hugo ha salido muy bien librado y yo feliz divirtiéndome con Hugo es que Hugo es Hugo, esa alegría, es la luz la magia es algo que me llena de entusiasmo de color de vida, súper chévere hacerlo”

Pero, ¿Hugo encontrará el amor otra vez el ‘Checito sumercé’?

‘Bueno el checito no y higuito anda muy promiscuo Huguito no tiene ‘Michico’ y un día tiene otro ‘michico’ y al otro día otro ‘Michico’ y este es mi chico, y habla que se va a ir a vivir con el, pero de golpe aparece con otro promiscuidad total.

Julián reveló un detalle clave de la nueva temporada de ‘Betty, la fea’.

“Esa temporada ya se grabo yo no sé si esto se puede decir, vamos ya con segunda temporada de esta nueva etapa. Una maravilla los números que tiene Betty en este momento para Amazon, estamos de séptimos a nivel mundial y primeros en 15 países de Latinoamérica”.

Julián es claro en afirmar que el personaje no va a madurar, no se pudo un cambio.

“No tiene plata, necesita plata si antes era una bestia enjaulada con plata imagínense ahora a este en energúmeno porque donde está mi plata como así que se la robaron como así que armando por hacer un negocio con una aerolínea me dejó en la calle. Si lo llaman para una nueva temporada diría de inmediato que si a Hugo, sin dudarlo es que yo me divierto mucho, lo que le pasa a Hugo y sobre todo en este momento, como queda la segunda temporada Hugo tiene historia para rato”.

A Julián le hubiera gustado estar en la escena donde Armando se viste de Betty.

“Este formato de serie, está más dramática y las historias no se pueden contar tan largas y eso hay que entenderlo, entonces yo creo que las actuaciones tienen que ser muy contundentes”.

Hubo cinco muertos en la historia de Betty.

“La que no perdonan es la muerte de Daniel Valencia este villanazo, pero bueno esto es ficción, y los pueden revivir a todos”.

Aclaró si lo han buscado para ‘Las Aventuras de Evaristo y Carmelo Rendón’ un ‘spin off’ de la telenovela Rigo, al estilo precuela.

“No no me han dicho nada, y lo que me escribe la gente necesitamos a ustedes dos haciendo muchas cosas, porque además tienen todo, es una caricatura, son el correcaminos y el hijo del correcaminos. Rigo dos sería buenísima y ahí puede entrar a jugar como el fantasma, o nunca se murió los engañó a todos, porque tiene plata, no se les olvide que él puede comprar su muerte y aparece don Evaristo viejo Carechimba, ese”.

Julián recorre el país con el ‘Stand Up Comedy’ llamado ‘Julianchou’,

“Me di cuenta que recorriendo el país con mi montaje ‘ ni idea’ el colombiano no sabe o no puede o no quiere decir ‘Stand Up Comedy’, eso le quedó grande se saca un ojo diciéndolo y cada región lo adapta a su su forma y hablan inglés como se le da la gana. El colombiano no puede pronunciar la palabra Cactus, pero si puede decir lo cacturaron”.

En el show aparecen algunos personajes de sus series y telenovelas para darle gusto a los espectadores.

Julián está haciendo casting para nuevos personajes, y seguirá con su espectáculo de humor se presentó en Barranquilla, Medellín y Cali y viene Cartagena, Cúcuta, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Bucaramanga, Pereira y Bogotá.