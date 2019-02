La concejal Xinia Rocío Navarro, presidenta del Polo Democrático en Bogotá, fue duramente criticada debido a un video que circuló en redes y en el que la señalaban de aparentemente llegar en estado de alicoramiento al cabildo distrital.

En la grabación se ve que Navarro pide que le canten el feliz cumpleaños, solicitud a la que muchos colegas acceden en medio de aplausos.

Por eso, el concejal del Centro Democrático Andrés Forero dijo en Noticias Caracol que no le consta que ella estuviera ebria:

Lo mismo dice el concejal del partido Liberal Álvaro Acevedo, que considera que la actitud de Navarro fue la de una mujer “anímica”, y que ella solo pidió “que se le cantara el ‘happy birthday to you’”.

“Y eso fue lo que hicimos”, explicó Acevedo en el noticiero.

El presidente del Polo Democrático, Álvaro Congote, dijo que la mujer en ningún momento protagonizó algún “acto bochornoso o escandaloso” en el recinto, y descartó tomar medidas disciplinarias.

“Simplemente asistió a la sesión, nos informó que estaba de cumpleaños y se registró”, dijo Congote en el informativo.

De hecho, el Concejo la felicitó con este mensaje.

El Polo Democrático emitió un comunicado en el que pone por encima de este episodio “el trabajo político que viene desarrollando la concejal”, y dice que Navarro “se ha destacado por ser una lideresa social que ha conducido su trabajo en defensa de los trabajadores expulsados por esta administración, de los pobres y desamparados de esta ciudad…”.

El partido considera que se trata de un “juego de algunos medios de comunicación, redes sociales y enemigos políticos que aprovechan cualquier situación para desestabilizar” el trabajo de la mujer.

En ese sentido, usuarios en redes sociales salieron en defensa de la concejala con mensajes de apoyo por la labor social que ha desempeñado.

De @XiniaNavarro siempre tendré presente su compromiso real y sincero con las causas sociales. No me cabe duda de que #XiniaEsUnaBerraca valiente, inteligente, auténtica, sencilla y humana. #EstoyConXinia. ¡Salud! Por su cumpleaños. ¡Caramba! ¿Cómo no celebrarlo?

— Claudia Lucía (@MantillaClaudia) February 6, 2019