La Contraloría General de la República se refirió este martes a la situación de Viva Air en Colombia, con respecto a la cancelación de vuelos y las afectaciones a los viajeros que contrataron los servicios con la empresa.

Las declaraciones se dieron en el marco del foro de la “Transición Energética. Luces para el Futuro”, realizado en Bogotá.

(Vea también: Viva Air da la cara luego de cancelación de vuelos; propone salvavidas para sobrevivir)

“Yo sí quiero requerir de verdad de manera puntual, tanto a la Aeronáutica como a la Superintendencia (de Transporte) para que den una respuesta frente al tema”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Y agregó que se podría analizar una decisión temporal en este caso, para evitar que miles de personas se vean más afectadas, eso sin contar con los empleos que se perderían.

La contraloría también afirmó que requerirá una respuesta frente al tema, teniendo en cuenta los efectos que ha generado en el sector.

“Existe aproximadamente un millón de usuarios que están terminando afectados. Los tiquetes se vendieron hasta ayer y me parece que es una falta de respeto absoluta con los usuarios y tiene que ser la Aeronáutica y la Superintendencia las que tomen las medidas de fondo frente al tema”, dijo.

(Vea también: “Nos bajaron del avión y nos dejaron botados”: viajeros contaron su calvario con Viva Air)

Desde las 11 p.m. del 27 de febrero, Viva dejó de vender tiquetes a los distintos destinos nacionales y esta mañana el país amaneció con una grave situación en los diferentes aeropuertos, debido a que varias de los aviones dejaron de operar.

Cabe señalar que la idea de Viva Air es integrarse con Avianca, con el fin de mantener su operación. No obstante, este proceso sigue en análisis de la Aerocivil, que aceptó a otras firmas como terceras interesadas en el proceso y aún no se pronuncia de fondo sobre si es viable o no la operación.

Lee También

“El ministro (de Transporte) me comentó que no había mucha facilidad para aprobar el tema de la unión con Avianca por temas de turnos y de que las otras aerolíneas podrían tener dificultades frente a ello, pero pienso que se debe convocar a una mesa de diálogo con carácter urgente”, puntualizó.

Más temprano, el presidente de Latam Airlines, Santiago Álvarez, anunció que la aerolínea está dispuesta a colaborar para movilizar a los pasajeros que quedaron varados en los diferentes aeropuertos del país.