Viajeros peruanos, brasileros y argentinos quedaron atrapados en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, ante el cierre de operaciones de la aerolínea Viva Air en la noche de este lunes.

Yazmin Dieguez, una argentina que iba de Cancún a Buenos Aires, en un vuelo con escala en Medellín, relató que “íbamos en el vuelo y a eso de las 6:00 de la tarde, cuando llegamos a Medellín, nos dijeron que nos bajáramos del avión, que nos iban a montar en otro vuelo. Cuando nos dimos cuenta, nos enteramos que la aerolínea había quebrado”.

(Vea también: A viajeros de Viva Air con vuelos a Perú y México les tiraron salvavidas (algunos gratis))

Después de más de 15 horas atrapada en Medellín con su esposo, no ha podido encontrar una solución para regresar a casa, puesto que ni la aerolínea da respuestas y cuando buscan vuelo en otras compañías, estas se salen de su presupuesto.

“Nosotros pagamos 600.000 pesos argentinos (3.043 dólares) por los vuelos de ida y regreso. Estuvimos averiguando y solo para ir hasta Argentina nos están cobrando hasta 1 millón de pesos solo por el viaje de Medellín a Buenos Aires”, relató.

El drama de estos argentinos se suma al de más de un centenar de peruanos, quienes estaba esperando el viaje hacia Lima y cuando llegaron en las primeras horas del martes, les dijeron que no había aviones para llevarlos.

(Vea también: Nuevo totazo que se viene para pasajeros de Viva Air: otro tiquete les saldrá carísimo)

Incluso, solicitaron la presencia del consulado peruano en Medellín y desde allí enviaron un delegado, que descartó un vuelo humanitario para regresarlos a casa, pero les ofreció la opción de un retorno terrestre, que los llevara de Medellín a una ciudad limítrofe entre Ecuador y Perú, en un viaje que podía demorar hasta tres días.

Solución costosa

Desde SuperTransporte, un funcionario ha hablado con los pasajeros afectados de vuelos nacionales e internacionales, manifestándoles que están haciendo todo lo posible para ubicarlos en otras aerolíneas, aunque los primeros vuelos con disponibilidad estaban previstos para este viernes.

Mientras la mayoría de viajeros buscan soluciones que no les obligue sacar dinero de dónde no tienen, otros se gastan hasta tres veces más de lo que pagaron solo con la idea de ir hasta su casa y no quedar a la deriva en el terminal aéreo de Rionegro.

Lee También

Es el caso de Walter Tambaza jr, un brasilero que venía de Miami rumbo a Sao Paulo, Brasil, pero su vuelo tenía escala con Viva Air en Medellín.

“Yo llegué a Medellín y cuando estaba en la fila de Migración me dijeron que no tenía vuelo porque la aerolínea había quebrado”, relató este veterano hombre, quien solo hablaba su idioma de origen.

Ante el desespero, comenzó a buscar en internet vuelos, con la fortuna que en Avianca encontró un viaje que a las 2:00 p.m. de este martes lo llevaría primero a Bogotá y luego a São Paulo, un viaje que le salió bastante costoso.

“Por mi viaje de Miami a São Paulo pagué unos 600.000 pesos colombianos, pero por el regreso a Brasil mi viaje costó más de 2.600.000 pesos”, afirmó.

Lee También

Por ahora, los viajeros siguen a la espera en el aeropuerto de alguna solución, algunos para disfrutar de sus vacaciones y otros para volver a sus casas, pero no podrá ser en Viva Air porque su último vuelo despegó a las 10:10 de la noche de Medellín hacia Bogotá.

Son siete los aviones que están parados en el aeropuerto José María Córdova, pero ninguno de ellos volvería a los aires, al menos con los emblemas de Viva Air.