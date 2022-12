La Política Pública de Equidad de Género y Mujer se está construyendo a partir de un convenio entre la alcaldía de Armenia y la Universidad del Quindío. En la actualidad, está en un proceso de validación, etapa que va hasta el 15 de diciembre, día en el que de manera oficial la universidad entregará el documento validado a la alcaldía de Armenia, instancia desde la cual se procederá en enero de 2023 con el trámite para adoptarse mediante acuerdo del concejo municipal.

Hasta el momento, en la política se han incorporado elementos como: la creación de la secretaría de la Mujer en Armenia, compromisos para la gestión y articulación con el gobierno departamental para contar con una casa refugio en Armenia, también para la consolidación y el fortalecimiento de la casa de la mujer, así como acciones culturales, deportivas, de salud y protección ambiental, entre otras.

Diagnóstico

Según el documento del Diagnóstico situacional para la mujer en Armenia, a partir del censo del 2018 con proyección al 2020, la población en Armenia correspondía a 304.764 habitantes de los cuales el 52.8 % son mujeres y el 47.2 % son hombres.

Frente a las cifras, por los tipos de violencias basadas en género, en el municipio para el año 2019 los datos son: violencia interpersonal 882, violencia intrafamiliar 574, lesiones en eventos de transporte 546, exámenes medicolegales por presunto delito sexual 199, lesiones accidentales 23, para un total de 2.224 casos.

En el 2020 las cifras fueron: violencia interpersonal 463, violencia intrafamiliar 395, lesiones en eventos de transporte 150, exámenes medicolegales por presunto delito sexual 152, lesiones accidentales 6, para un total de 1.166 casos. En el 2021: violencia interpersonal 294, violencia intrafamiliar 245, lesiones en eventos de transporte 172, exámenes medicolegales por presunto delito sexual 161, lesiones accidentales 1, para un total de 873 casos.

En lo corrido de 2022, desde la secretaría de Salud de la capital del Quindío se informó que han sido 623 los casos de violencia que han sido reportados a las comisarías e instituciones prestadoras de salud, IPS: 447 por violencia física y 176 por violencia sicológica.

Es a partir del análisis de las violencias de las que las mujeres son víctimas en Armenia fue que se determinó la deuda histórica que tenía el municipio con las mujeres y la necesidad de trabajar en una política pública de mujer, cuyos objetivos sean superar las brechas de género y la violencia estructural para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres.

Proceso

Desde agosto de este 2022, la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío firmaron un contrato para realizar 2 políticas públicas, entre esas la de equidad de género y mujer. “Es muy importante porque desde el año pasado se venía haciendo todo un proceso de diagnóstico en el municipio y a partir de este convenio se organizó un equipo de profesionales adscritos al programa de Trabajo Social de la universidad y empezamos el proceso de formulación”, explicó Jessica Obando Correal, abogada, docente y activista feminista.

Sobre el proceso de la construcción del documento para la política pública, Obando Correal explicó que: “Como equipo formulador, desde el primer momento establecimos que debíamos garantizar la participación efectiva de todas las mujeres, organizaciones, colectivas y lideresas para la formulación del documento. El primer encuentro lo hicimos a finales de agosto y fue con más de 31 mujeres. Así arrancamos con observaciones, elementos y directivas de organizaciones.

A partir de entonces hemos realizado encuentros en todas las comunas y con diferentes sectores -alcaldía, comisarías de familia, Defensoría del Pueblo, gobernación del Quindío-, así como reuniones específicas para recoger las sugerencias y observaciones”.

La semana anterior estuvieron incorporando las observaciones que surgieron -en las reuniones del 7 y el 10 de diciembre- al documento plan de acción. “Salieron elementos muy importantes e interesantes que generan retos administrativos para el municipio de Armenia. Hasta el momento, en el borrador del plan de acción y de acuerdo con la revisión exhaustiva, es una política pública pensada desde las mujeres y no desde el escritorio, no desde cifras o documentos orientadores. El propósito es sacar adelante este plan de acción, esperamos que sea un hito para Armenia en el que se comprometa no solo la institucionalidad, sino que se le den herramientas a las diferentes colectivas y organizaciones de mujeres para la exigencia política y la garantía de los derechos en el municipio”.

Líneas estratégicas

Hasta el momento, la política comprende los ámbitos: cultural, social, político, deportivo, salud, educación y economía, de manera que se propone para vincular a todas las secretarías y entidades municipales para las cuales el documento también traza metas, acciones e indicadores.}

Las líneas estratégicas que se han propuesto son 7: una vida libre de violencias; saberes para la igualdad; la salud es la vida de las mujeres; reproducción social de la vida; la casa grande y el territorio; transformando la cultura, rompiendo estereotipos; y, de las calles al poder, participación política.

Cada una de estas líneas se fundamenta en 2 o 3 programas diversos. En la primera, una vida libre de violencias, incluye los programas: prevención de violencias basadas en género y atención y protección efectiva de violencias basadas en género; estos incluyen: un despliegue de acciones pedagógicas, formativas y comunicativas al interior de las instituciones públicas municipales y población en general tendiente a la prevención de violencias basadas en género; articulación institucional e interinstitucional para la garantía del acceso a la justicia, la atención y protección efectiva de las violencias basadas en género de Armenia.

La segunda línea, saberes para la igualdad, se enfoca en programas educativos basados en la equidad de género, que cierra las brechas entre hombres y mujeres y contribuye a la erradicación de violencias contra las mujeres; educación sexual y reproductiva con enfoque de género, más allá de la planificación para la reproducción y educación flexible que garanticen el acceso y permanencia escolar de las adolescentes gestantes, lactantes y/o con niños menores a la edad escolar.

En la tercera línea, la salud es la vida de las mujeres, parte del fortalecimiento o de las capacidades del talento humano para aportar al mejoramiento del Estado y al goce efectivo de los derechos a la salud de las mujeres en el municipio del Armenia; transversalidad de los enfoques de género diferencial e interseccional, en la construcción, implementación y evaluación de las rutas de acceso y atención en salud para las mujeres.

La cuarta línea, reproducción social de la vida, se fundamenta en acciones como la participación de las mujeres en el desarrollo productivo y empresarial de la ciudad, oportunidades del acceso y permanencia en el mercado laboral, economía del cuidado, promoción de estrategias para transformaciones culturales en la redistribución de las labores no remuneradas de las mujeres, roles y cierres de brechas de género en la economía del cuidado.

La quinta línea, transforma a cultura rompiendo estereotipos, persigue la promoción de una cultura libre de discriminación, exclusión y violencias sexuales por condiciones de género; acciones tendientes a la igualdad material y simbólica en las diferentes producciones culturales y prácticas deportivas en las que participen o puedan participar las mujeres.

La casa grande y el territorio abarca temas como transformación social del territorio desde una comprensión holística de las mujeres, transformación social del territorio desde una comprensión holística de las mujeres, y fortalecimiento de la mujer rural en el desarrollo social de su territorio.

La sexta línea, mujeres al poder, participación política de las mujeres: visibilización, atención y eliminación de las violencias y de la explotación en las labores productivas y reproductivas de la vida; ampliación del potencial organizativo de las mujeres y eliminación de las barreras para incorporar los asuntos de género en la agenda pública; garantías para el acceso y la participación efectiva en instancias de toma de decisiones públicas, sectoriales e institucionales; promoción de la participación política de las mujeres en condiciones de paridad en espacios de representación popular y toma de decisiones políticas.

Ejecución de la política

Jenny Gómez Betancourth, secretaria de Desarrollo Social explicó: “Para el municipio es muy importante contar con la política pública mujer porque esta nos ayuda a orientar y a seguir los lineamientos a nivel nacional. En el nuevo plan de desarrollo que presenta el presidente Petro Urrego nos muestra que habrá un ministerio para la mujer. En ese sentido buscamos traer más recursos y proyectos al municipio”.

De igual modo indicó: “Además, es un retraso social por más de 15 años que había tenido Armenia, siempre se ha hablado de mujer, pero nunca habíamos visto garantías ni acciones. En ese sentido, esta política ha sido de muy buen resultado. Hicimos un convenio con la Universidad del Quindío y con eso pudimos evidenciar que las políticas públicas deben ser compartidas no solamente desde lo público sino desde lo privado. Es una articulación completa. Es una política pública participativa, enfocada principalmente a brindar los lineamientos a las secretarías para determinar cuáles son los programas y políticas que se deben implementar frente al tema de la mujer”.

En lo referente al presupuesto que permitirá el cumplimiento de la política pública especificó que: “El lunes de la semana anterior tuvimos una reunión con todos los secretarios, les mostramos el plan de acción de la política pública para que ellos entendieran cómo es que funciona. Fue una manera también de mostrarles que estas son transversales y que tenemos muchas acciones por realizar para las mujeres. En este momento no tenemos claro cuál es el grueso, pero ya todas las secretarías estamos revisando cuál es el componente real que se debe generar para llevar a cabo la política pública. Ya con esta es la séptima política pública que se genera desde esta secretaría, nuestro compromiso es total. Nosotros vamos a quedar con la batuta de esta política pública”.