La periodista Wendy Tapias, citada por Blu Radio, confirmó que efectivamente se trataba de la ‘Madame’, que caminaba por la calle de la Moneda, a las 5:30 de la tarde, acompañada de su hijo y cerca de 10 personas más. Además, la comunicadora dijo que la acusada iba “bien vestida” y se le veía “muy feliz caminando”.

“Vestía un pantalón naranja, una blusa blanca y en tacones. Iba muy bien vestida, su cabello suelto, muy feliz se le veía caminando, estaba sin esposas y casi que sin ningún tipo de protección que diera a entender que está privada de la libertad. Alcancé a reconocer que iba en compañía de su hijo y alrededor de 10 personas más”, aseguró.

No obstante, la cárcel de San Diego, donde se encuentra interna la ‘Madame’, comunicó a Blu Radio que la mujer tenía 2 audiencias, una de ella a las 5:00 de la tarde, que finalmente no se llevó a cabo por temas de logística y por lo mismo la acusada regresó a la prisión.

En cuanto a la seguridad de Campos, la cárcel le informó a la emisora que varios guardias iban con ella pero no usan armas ni tampoco esposaron a la mujer porque “las personas que llegan a ese centro penitenciario son sindicados y no condenados”, y que estaban vestidos de civiles porque aún no tienen los nuevos uniformes.