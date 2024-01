Varias empleadas que trabajan para él en la institución educativa que él fundó decidieron hablar sobre lo que, aseguran, pasa adentro de las instalaciones y mostraron algunos videos en los que se escucha la voz del exsenador gritándolas y diciéndoles groserias.

Las imágenes fueron divulgadas por Noticias Caracol. Allí, dos de las empleadas que aseguran haber sido víctimas de acoso laboral dan su testimonio de lo que estaría pasando desde hace un tiempo, pues también compartieron una denuncia hecha ante el Ministerio del Trabajo.

Estos son los videos en los que se ve claramente al exsenador Carlos Moreno de Caro en diferentes espacios gritando e insultando a las empleadas.

Varias mujeres denunciaron al excongresista Carlos Moreno de Caro por presunto acoso laboral en la Institución Universitaria de Colombia. Las denunciantes han mostrado videos en los que el señalado no deja salir a una mujer de una oficina.

De hecho, María Fernanda Ríos, quien fue presentada en el informe de Caracol como asistente administrativa, y que trabajó en la Institución Universitaria de Colombia, contó lo que pasó en el video en el que se le ve llorando mientras que él estaba en la puerta y gritaba a otra trabajadora.

“Tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina y me tuvo encerrada”, aseguró la joven.