Se conoció una queja de dos trabajadoras de la Institución Universitaria de Colombia sobre su jefe, Carlos Moreno de Caro, exsenador y fundador de dicho recinto educativo, por presunto maltrato y acoso laboral. Las afectadas le contaron a Noticias Caracol que de Caro las ha insultado en reiteradas ocasiones.

Varias mujeres denunciaron al excongresista Carlos Moreno de Caro por presunto acoso laboral en la Institución Universitaria de Colombia. Las denunciantes han mostrado videos en los que el señalado no deja salir a una mujer de una oficina. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/b9ptnYZlfm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 6, 2024

Uno de los videos se ve, al parecer, a Moreno de Caro impidiéndole la salida a María Fernanda Ríos, asistente administrativa en la universidad mencionada anteriormente. “Tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de la discusión, yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina“, dijo Ríos.

Su compañera y víctima, Leidy Tatiana Martínez, asesora de call center, fue quien grabó el video y dio su versión de los hechos: “La encerró y a mí me decía que me quitara, me suspendió al día siguiente. Yo pasé una carta al Ministerio de Trabajo con copia a recursos humanos“.

En otro de los videos publicados, Moreno de Caro insulta a las trabajadoras en lo que parecía ser una reunión. “Recoja el hijue…. papel, yo tengo ojos y usted también, recoja y bote el hijue…. papel”, les dijo el exsenador.

El hecho por el que las funcionarias decidieron hacer pública la situación fue cuando de Caro las habría agredido físicamente. Las mujeres lograron grabar el momento en el que discuten con él, Moreno le pide a Leidy Tatiana Martínez, airadamente, que hable, a lo que ella responde “qué quiere que le diga” y le pide que no la golpee.

“Le pego dos veces para que hable”, respondió de Caro.

Respuesta de Carlos Moreno de Caro sobre denuncias de presunto acoso

Noticias Caracol intentó comunicarse con Carlos Moreno de Caro para que diera su versión sobre las acusaciones de sus trabajadoras. Sin embargo, el teléfono personal lo contestó un supuesto primo, aunque la voz es bastante parecida al exconcejal, aseguró ser Perico de los Palotes y le dijo a la periodista que de Caro no quería pronunciarse sobre el tema. “Él no está interesado en pronunciarse porque no tiene nada que decir”, le contestó.

