La integrante del Pacto Histórico deberá rendirle cuentas al Ministerio Público sobre las acusaciones de varias de las personas que han conformado su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. Christian David Guzmán Romero, su novio y a quien contrató como asesor 1, también está citado.

Este martes, la Procuraduría confirmó la formulación de cargos a Boreal y Guzmán, “por el presunto trato irrespetuoso” y porque habrían “menospreciado el trabajo y las opiniones” de los colaboradores de su UTL.

Desde el 9 de marzo de 2023, la representante petrista ya enfrentaba una investigación disciplinaria por haber incluido en su grupo de trabajo a Guzmán, pese a que ni siquiera acreditó un título profesional, porque solo cursó 39 de 125 créditos del programa de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Medellín, ni tampoco la experiencia laboral para el nivel que ocupa y por el que tiene un salario mensual de 9.280.000 pesos.

Ahora, en un documento de 79 hojas, la Procuraduría detalla las pruebas que tiene contra los funcionarios, entre los que incluye chats y testimonios.

Pruebas contra Susana Boreal y su novio

El ente de control puso la lupa sobre las conductas con las que “pudieron causar ofensas y perjuicios a miembros de su grupo de trabajo al descalificar sus labores, ignorarlos y minimizarlos”.

Para ello, incluyó como prueba varias conversaciones de la exintegrante de la UTL Laura Matyas Carvajal, testigo del proceso, tanto con Boreal como con su pareja.

Entre los primeros desacuerdos que tuvieron se registra uno de junio de 2022 cuando discreparon sobre el cargo y salario que habían acordado.

Otro de los argumentos de la Procuraduría y que hace parte de ese expediente que creó contra los investigados es por “solicitarles préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvía” a sus colaboradores.

En una conversación de julio de 2022 se ve cómo la testigo le solicita a la congresista que le devuelva algunas prendas de vestir que le prestó y ella ignora el pedido, pero a cambio sí le pide a su trabajadora que la deje quedarse en su casa para no madrugar tanto por una reunión que tiene al otro día. Justo en esa conversación, se ve cómo decide quedarse en la casa de otra de sus trabajadoras y usar la ropa de ella.

En otros chats de agosto, octubre y noviembre se ve cómo Matyas le insiste reiteradamente a Boreal para que le devuelva sus cosas sin obtener respuesta: “Hola; me gustaría recuperar las cosas que te presté. Llevo tres meses ya pidiéndolas y no ha sido posible”. Ante eso, la congresista por fin contesta que ya se le envió y su colaboradora le reclama, con una imagen de sus zapatos, que las prendas estaban en mal estado o incompletas: “Así me devolvieron mis zapatos. Ni siquiera tienen las plantillas. Y las otras cosas ni idea. Aleja me dijo que vio mis pañoletas entre tus cosas”.

Luego, la Procuraduría adjunta otros chats de Matyas, pero esta vez con Guzmán y que sirven también como prueba de la relación sentimental de él con la congresista, al menos desde 2021.

Por la cercanía que tenía la testigo con ellos, incluso le escribe a él para recuperar sus pertenencias y como no logra nada le dice en un par de conversaciones sobre el tema frases como:

“Qué pena pero ustedes no respetan ni a sus amigos y eso está mal”, “¿solo responden cuando necesitan algo de uno o cómo funciona?”, “no entiendo que sean tan paila con la gente que les ha ayudado. En serio que me vuela la cabeza su falta de empatía por los demás” y “ojalá que el partido algún día tome cartas sobre su maltrato a la gente que los rodee”.

Otro de los testimonios incluso aseguró que la pareja de Boreal terminó asumiendo como “jefe de facto y tomaba decisiones en contravía de la asesoría de aquellos que tenían conocimientos y experticia”.

Chats sobre maltrato y acoso laboral

En el chat grupal de la UTL, la Procuraduría encontró que “se evidencia una falta de organización y claridad con las tareas asignadas a cada miembro del equipo de trabajo, al igual que múltiples conversaciones en altas horas de la noche y fines de semana”. Dice el documento que aunque era sin irrespeto, Boreal también “era invasiva con los lugares y tiempo personal”.

Matyas asegura que renunció a la UTL, luego de solo tres meses, porque “en general, eran abusivos”, con temas como, por ejemplo, la alimentación porque “los investigados casi no comen y a veces no dejaban a los miembros del equipo salir a almorzar, o les pedían que estuvieran disponibles en horarios absurdos”; adicionalmente, que la congresista “pedía a los miembros de la UTL que salieran a comprarle el almuerzo con el dinero de ellos, pero ella no les devolvía el valor de la comida; e incluso que para el momento de la declaración todavía les debía dinero a varios miembros del equipo de trabajo”.

Otras 7 personas dieron su declaración relatando situaciones similares y una de ellas, Estefanía Pérez, señaló a Guzmán de ejercer “acoso laboral, pues monitoreaba de forma constante y sistemática dónde se encontraban en todo momento, sin importar que fuera el almuerzo o que estuvieran en el baño”.

Además, la mujer “enlistó diversos hechos puntuales en los cuales consideró que se presentaba un trato deplorable, maltrato y tratos explotadores”.

En resumen, varios de ellos se declararon víctimas de los siguientes hechos y conductas “irrespetuosas u ofensivas” que Boreal tuvo con su equipo de trabajo:

Exigía que estuvieran disponibles en la oficina hasta altas horas de la noche . Asimismo, que todo el tiempo respondieran mensajes en WhatsApp, incluso los fines de semana, sin que coincida con actividades congresionales.

. Asimismo, que todo el tiempo respondieran mensajes en WhatsApp, incluso los fines de semana, sin que coincida con actividades congresionales. Ignoraba a los miembros de la UTL, no los saludaba, así como que no contestaba mensajes por días o incluso semanas.

Utilizaba un tono seco, manipulador y pasivo-agresivo para minimizar o menospreciar el trabajo u opiniones de su equipo .

. Solicitaba constantemente dinero prestado a sus colaboradores de la UTL como a su esquema de seguridad.

de la UTL como a su esquema de seguridad. Solicitaba a los miembros de la UTL que le permitieran descansar o dormir en su casa, sin ser cuidadosa con el espacio.

No asistía ni avisaba que no llegaría, o se ausentaba de las reuniones de planificación o capacitación organizadas por el equipo de trabajo; así como no revisaba los productos de que le entregaban.

Solicitaba que le prestaran artículos como ropa y zapatos sin ser cuidadosa con ellos.

Ordenaba que le compraran el almuerzo, pero no luego no reintegraba el correspondiente dinero.

Utilizaba expresiones ofensivas si solo trabajaban en horario de oficina , así como que hacían parte de una causa política mayor para manipularlos.

, así como que hacían parte de una causa política mayor para manipularlos. Realizaba manifestaciones descalificantes del trabajo de los miembros de la UTL a través del chat del grupo de trabajo.

La representante se defendió asegurando que “en ningún momento ha maltratado a los miembros de su UTL, y que todo fue enmarcado en la relación jefe-subalterno y en cumplimiento de sus funciones”.

Al final, la Procuraduría archivó la investigación porque no encontró irregularidades en el nombramiento de Guzmán como asesor de Boreal, pero sí le formuló pliego de cargos a ambos por los hechos expuestos.

