Durante las últimas horas el nombre de Susana Boreal ha sido tendencia en el país por las declaraciones en las que confirmó que es consumidora de marihuana de forma regular.

En medio de la controversia que se originó por su afirmación, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico está en el ojo del huracán por algunas denuncias que se conocieron por parte de algunas personas que trabajaron con ella en campaña.

Aunque Boreal no se ha pronunciado al respecto, algunos de sus extrabajadores la acusan de no pagarles sus salarios, además de haber sido sometidos a diferentes maltratos laborales y mentales.

Uno de los testimonios que más se viralizó fue el de Juan José Yela, quien laboró junto a la representante durante 6 meses. Según publicó en sus redes, la campaña de Boreal antes de ser elegida estuvo “llena de precarización y maltratos psicológicos”.

“Se nos prometió una oportunidad de que jóvenes tuvieran voz y pudieran realizar cambios, pero las visitas a los territorios se centraban en sonreír y hacer promesas falsas. Durante la campaña se nos prometió a muchos un pago […]. Me pagaron $ 100.000 semanales hasta diciembre, cantidad por la que se me humillaba”, escribió el joven en Twitter.

Cuando comencé a tener diferencias con ellos se me empezó a tratar mal por mi salud mental, trataron de forzarme a ir al psicólogo, tuve que meterme en una deuda enorme porque dejaron de pagarme de la nada, entre en diferentes crisis, empecé a publicar cosas, y ahí empezó lo peor pic.twitter.com/elD7uljUDZ

En entrevista con Blu Radio, Yela también mencionó al que sería el novio de la representante, Christhian Guzmán, quien junto a ella habría sometido a sus trabajadores a maltratos psicológicos.

“Cuando me rebelo, eso fue en febrero de 2022, Christhian me llama a decirme que era un mal trabajador, que era una mala persona y que estaba tirándome la campaña […]. Me sacaron de mi puesto y pusieron a otra persona que sí les hacía caso”, dijo el ciudadano en la emisora.