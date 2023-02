Tras las declaraciones de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Susana Boreal, donde confesó que consume todos los días marihuana, otras personalidades de la esfera política del país se han sumado a ella.

El embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, señaló a través de su cuenta de Twitter que también es consumidor habitual y llamó la atención sobre quienes criminalizan a los que consumen cannabis.

“Yo también soy usuario habitual de cannabis. Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro. La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana”, dijo.

Estas declaraciones se dan en medio de las discusiones que se adelantan sobre la regulación del cannabis de uso para adultos, este jueves en el Legislativo, donde Susana Gómez, como realmente se llama, decidió exponer públicamente su consumo.

“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días (lo hago). Me encanta. No me da miedo decirlo. Creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que el consumo no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, dijo la representante.

Aunque esta no sería la primera vez que un representante a la Cámara hace tales declaraciones. En octubre de 2022, Daniel Carvalho, dijo en el Congreso que también es consumidor.

“Hace 25 años fumo marihuana, y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, señaló.

Es así que Boreal, decidió cerrar su declaración indicando que la regulación del cannabis en Colombia podría traer no solo beneficios económicos, sino también médicos. Por lo que se comprometió a liderar una campaña en pro del derecho “al ocio, el disfrute y a la fiesta”.