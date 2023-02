Antes de ser elegida en marzo del año pasado para integrar el Congreso, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico participó en una dinámica en la que le hicieron diferentes preguntas de cultura general.

Aunque las imágenes del cuestionario ya habían sido olvidadas por algunos, en las últimas horas volvieron a circular en redes sociales luego de la controversia que se desató por las declaraciones de la propia Susana Boreal, quien admitió ser consumidora regular de marihuana.

“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días (lo hago). Me encanta”, apuntó en principio. No me da miedo decirlo. Creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que el consumo no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, dijo la representante antioqueña.