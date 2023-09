El video difundido por redes sociales, donde se ven soldados del Ejército Nacional, al parecer, intimidando a una población civil de campesinos en el municipio de Tierralta, Córdoba, con sus propias armas, quedó evidenciado el momento en el que una madre valiente se defiende de frente contra los uniformados.

Y es que duraron varios minutos los momentos de zozobra, angustia y miedo de los campesinos cuando los uniformados llegaron a intimidarlos con sus propias armas en esa zona del país.

Sin embargo, un hecho en particular quedó grabado y fue cuando uno de los soldados se enfrentó a una madre que cargaba a su bebe en brazos. En el metraje se puede observar cuando el uniformado encara a la mujer con la intención de callarla.

La madre, que tenía a su hijo en brazos, no se dejó amedrentar del hombre con la pistola en la mano y cuando el soldado se le acercó para callarla, le quito su mano de un estrujón. La mujer y otras personas que se encontraban allí, seguían alegando con los uniformados por su accionar.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, afirmó la mujer en medio de la discusión.

En el video también se puede observar a otros niños y niñas llorando en medio del ambiente hostil provocado por las autoridades. Los hombres, por su parte, dialogaban con los soldados y les preguntaban por qué de su manera de actuar frente a ellos.

Después, en un momento, donde se veía a los soldados alejarse del lugar, tras estar sometiendo e intimidando varios minutos a esta comunidad en Córdoba, la mujer con bebe en brazos les gritó lo siguiente.

“¿Le parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hijo en brazos? Son unos criminales, eso es lo que son. Se puede reír todo lo que quiera, pero no me parece justo que ustedes me vengan a amenazar con una pistola”, sostuvo la valiente mujer.

A partir del segundo 55 del video, puede evidenciar la discusión de la madre con el soldado.

Rechazamos en #Córdoba el constreñimiento a la población por parte de los actores ilegales autodenominados como 5to frente de FARC. Exigimos al Gobierno Nacional plenas garantías para nuestro territorio en el marco de la estrategia de la Paz total. Siempre he defendido la… pic.twitter.com/qUzaunD37G — Orlando Benítez (@orlandobenitezm) September 12, 2023

Al final, la comunidad le siguió insistiendo a los uniformados para que se alejaran, pero ellos hicieron caso omiso y aunque se retiraron unos pasos, continuaron ahí, mientras las personas seguían con temor, como se observa en el video.

Estos hechos han sido completamente reprochados por las autoridades y también por los internautas, los cuales han descrito las acciones de la mujer como “valientes”. Además, aseguraron que estos casos se dan cuando hay falta de presencia de autoridades competentes.