Los hechos se registraron en la noche del pasado lunes festivo en el cruce de la Avenida Boyacá con Avenida Gaitán Cortés, en el sur de la ciudad, y en un video que difundió Noticias Caracol se observa que el taxista hace un giro a gran velocidad y embiste al ciclista.

La esposa de Jhonny Cruz, Julieth Londoño, denunció en el noticiero que justó en el momento del accidente cruzaba una ambulancia por allí, pero que ni el personal de emergencia ni un policía que llegó al lugar le prestaron ayuda a su pareja.

“El policía no debió haber dejado ir ni al taxista ni a la ambulancia, y no le prestaron los primeros auxilios a Jhonny, lo dejaron ahí, y es indignante lo que pasó”, aseguró la mujer.

El suegro del herido dijo, a ese medio, que fue el joven el que sacó fuerzas para comunicarse con su familia y pedir ayuda.

“Nadie le prestó auxilio, y donde él no hubiera tenido fuerzas para llamarnos se nos muere allá, porque él me llamó y me dijo: ‘Venga, porque me atropelló un carro’, y él estaba muy mal”, aseguró el hombre.

La misma versión la dio la hermana de Jhonny Cruz, Maritza, que en entrevista con Alerta Bogotá contó que el hombre se recostó en el separador y allí fue indagado por el policía, el personal de la ambulancia y hasta por el taxista, pero que todos se fueron y él quedó solo ahí.

La emisora dijo que fue “una vendedora de tintos” la que intentó auxiliar al ciclista aficionado, que regresaba hacia su casa luego de haber dejado a su hija, de 12 años, en el barrio Candelaria la Nueva.

El ciclista herido fue trasladado a un hospital y allí permanece, de acuerdo con su esposa, en delicado estado de salud. “Está en coma inducido e intubado. Tiene un sangrado en su cabeza”, dijo ella.

Noticias Caracol dijo que frente a la indignación de la familia, y gracias a que se consiguió el video del accidente, la Policía conformó un grupo de investigadores para revisar cámaras de seguridad y recolectar evidencia que permita identificar al taxista.

Este video muestra el momento en que el taxista gira y atropella al ciclista.