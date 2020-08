green

Eso es lo que se aprecia en un video que publicó en Twitter Guillermo Pérez, que se identifica como integrante de la Agencia de Prensa Rural, y que muestra a un uniformado de la Policía cuando apunta su arma hacia uno de los ocupantes del vehículo.

“Él le está diciendo que se va a identificar. Vea, yo me identificó: soy escolta de la UNP”, dice un hombre que trata de tranquilizar al policía. Es ahí cuando el hombre que baja de la camioneta pregunta quién está a cargo del procedimiento, y luego entrega su carné.

“Caballero, aprenda una cosa: cuando usted se va a identificar primero tiene que entregarla (un arma que lleva) porque yo no sé quién es usted. Y si yo quisiera matarlo ya lo hubiera matado, pero no se trata de eso, viejo. Muéstreme la pistola y el salvoconducto, con cuidado”, le dice el intendente.

Pero cuando parecía que la discusión paraba allí, pues los dos ciudadanos por fin se identificaron y accedieron a entregar el arma como les habían solicitado, el policía soltó una frase que volvió a alterar los ánimos del escolta: “Mínimo fuiste guerrillero”.

“Yo fui guerrillero, viejo, ¿algún problema con nosotros? […] ¿Cuál es la rabia con la guerrilla?”, dice uno de los hombres mientras graba, pregunta a la que el policía responde. “Cuando son de la UNP no se portan así, amigo. Se identifican y no pasa nada. Es que yo no sé quiénes son ustedes”, les dice.

En otro video que publicó la página en Facebook ‘Lo último viral’, se dice que los hechos al parecer ocurrieron en una carretera en Cúcuta (Norte de Santander), y allí se muestra que había por lo menos tres policías y que los hombres iban en una camioneta con vidrios oscuros.

Lo que no queda claro en las dos grabaciones es qué ocurrió antes de la discusión ni cuál fue el motivo del procedimiento.