El hombre fue identificado como José Luis Cristancho por Blu Radio. Él grabó un video desde su ventana cuando un uniformado le decía que le iba a imponer un comparendo, según el policía, porque Cristancho violó el aislamiento preventivo por recibir trabajo en su casa.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, compartido en redes, el agente le señala al técnico que no está “amparado en ninguna de las 41 excepciones” del decreto 593 para salir a trabajar, pese a que Cristancho dice que sí. Aun así, el afectado alega que no salió, sino que desde su casa recibe computadores para reparar y los envía por domicilio.

El policía manifiesta que hubo una supuesta violación del numeral 2 del artículo 35, que la emisora dice sería del Código de Policía Nacional.

Ese punto se refiere a “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”. No obstante, el uniformado insiste en que se trata de una violación de la cuarentena, porque el técnico “no tiene permiso para trabajar”.



“Imagínese, señor, entonces para pagar el arriendo también tengo permiso. En las excepciones dice que ingenieros de sistemas, y de mantenimiento de computo. Por eso yo estoy recibiendo acá en mi casa y a domicilio. No estoy ni saliendo”, expresó Cristancho.

El hombre no logró convencer al policía y por lo mismo, a través del video que grabó, le pidió a las autoridades revisar su caso para no tener que pagar casi un millón de pesos.

“Me rebusco lo de la papa para mis dos hijos porque yo vivo solo con ellos, y llega un policía a hacerme un comparendo porque estoy trabajando desde mi casa. Además me dice que me prohíbe trabajar desde mi casa. Estoy desconcertado, no sé qué hacer. […] Nos mandan a trabajar desde la casa, y viene un policía a hacerme un comparendo dentro de mi casa. Esto es insólito”, expresó el afectado.