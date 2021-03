Cuando la grabación comienza, el paciente manifiesta que le están pidiendo que se pare de la camilla y además que pretenden impedirle que grabe la arbitrariedad que están cometiendo en su contra.

A su lado está una enfermera a la que se le escucha decir: “Lo voy a demandar”, y él responde:

“Demándeme, pero yo les estoy diciendo que tengo un dolor testicular y no me puedo parar de la camilla cómo me van a arrastrar como un perro de acá… Demándeme tranquila, que yo sé que tengo mis derechos y si vengo al hospital es buscando una ayuda “.