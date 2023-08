Un video viral que muestra a un niño supuestamente con un uniforme de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el que explica su vida como combatiente, en realidad se trata de un material producido por un ‘influenciador’ colombiano que reconoció que el menor estaba actuando.

Circula masivamente en Facebook, X (antes llamada Twitter) y TikTok una presunta entrevista a un menor de edad vestido con un traje de camuflaje militar y un brazalete de colores negro y rojo.

#DENUNCIA 🆘 Esto no es solo muy triste, sino UN ATROZ CRIMEN si llega a ser real. Un niño con uniforme de la guerilla del ELN, a su corta edad totalmente instrumentalizado. El lugar de ese niño es un colegio, un parque, un hogar, no un campamento NARCOCRIMINAL donde dice que… pic.twitter.com/rR1GkL4JdO

En la grabación, replicada cientos de veces en redes sociales, el niño asegura llamarse Byron, ser parte del Eln y haber nacido en la selva, en el seno del grupo armado.

“Me han tocado tres combates. Gracias a Dios he salido ileso, pero con mucho miedo porque esa es la verdad”, sostiene el menor en la secuencia.

Asimismo, en su relato, confiesa que nunca ha ido a la escuela, ni visitado una ciudad y que su madre murió en el frente al que perteneció por 27 años.

Las cuentas que replican el vídeo se lamentan por la situación del niño con mensajes como: “Un niño que debería estar en la escuela está en una selva diciendo que ‘lucha para cambiar el país’, es muy triste que hagan esto con mentes inocentes”.

El video es una dramatización, como lo pudo corroborar Efe Verifica con imágenes cedidas por el creador de contenido colombiano que produjo el material. Además, fuentes del Eln se desligaron de la grabación y un experto consultado resaltó lo atípico que es este contenido en el contexto del conflicto colombiano.

Una búsqueda inversa con un fotograma de la secuencia viral encuentra el material publicado por primera vez en Facebook en la página de un “creador de videos” con el nombre de ‘JC Rodríguez’, el 19 de agosto.

El perfil está vinculado a una cuenta verificada de Instagram y otra de TikTok con el usuario ‘Juan Te Ayuda’, con contenidos que tienen una edición similar y que en su mayoría tratan sobre personas en situación de pobreza.

Consultado por Efe Verifica, Juan Rodríguez, administrador de dichas redes, confirmó que el video fue actuado y que la historia no es verídica.

El creador de contenidos argumentó que su intención era “concientizar” a su audiencia sobre el conflicto armado en Colombia, aunque en su publicación nunca advirtió que se tratara de una puesta en escena.

“Es un video actuado, no es un video real. No es un niño que de verdad pertenezca a alguna organización ilícita para nada. Se dedica a estudiar, sí es muy humilde, pero pues no tiene nada que ver con ese cuento”, sostuvo Rodríguez.