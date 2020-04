View this post on Instagram

¡De regreso a casa! Este es el emotivo momento en el que entre aplausos, una mujer de 38 años que había sido diagnostica con #Coronavirus #covid_19 tras llegar de España, fue dada de alta este viernes de la @clinicadime , ubicada al norte de Cali, luego recuperarse de la enfermedad. Gracias al personal médico, los héroes de esta emergencia 👏👏👏