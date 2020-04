green

De acuerdo con Stephen Gluckman, médico de enfermedades infecciosas citado por el Huffington Post, hay personas que están contagiadas pero no tienen mayores complicaciones, por lo que el aislamiento preventivo es importante.

El medio agregó que los periodos de incubación de un virus son normalmente de 14 días. El coronavirus desarrolla síntomas 5 días después del contagio y los problemas se extienden por al menos 11 o 12 días.

Por todo lo anterior, el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine informó que las personas pueden seguir siendo contagiosas después de haberse recuperado totalmente; incluso, 8 días después de no presentar síntomas podrían trasmitir el virus.

Teniendo en cuenta que la investigación se realizó con una pequeña muestra de portadores y hace falta analizar más factores, lo ideal sería que la persona alargue su aislamiento de forma voluntaria para no afectar a otros.