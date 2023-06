Wilson es un perro de raza belga malinois, tiene tres años, y desde que era solo un cachorro empezó a ser entrenado en las labores de la búsqueda y rescate para las Fuerzas Militares.

Ha hecho parte de importantes operativos, como la Operación Esperanza, que tuvo como fin dar con el paradero con vida de los cuatro niños indígenas.

(Vea también: Niños encontrados en selva del Guaviare revelaron cómo sobrevivieron durante 40 días)

En un video que ya está dando la vuelta en redes sociales, el arduo entrenamiento y la destreza del joven perro han sido vistas por cientos de internautas, que así como estuvieron a la espera del regreso de los menores, también esperan que suceda lo mismo con el canino.

En las imágenes puede verse a Wilson arrastrarse al ritmo de su compañero, girar, cruzar por entre sus piernas, además de cubrirle la espalda, siempre dispuesto y lleno de energía.

Ahora todos los esfuerzos en la selva del Guaviare serán en función de la búsqueda de Wilson.

El general Pedro Sánchez, en entrevista para varios medios nacionales, explicó que las labores de búsqueda solo cesarán cuando el perro aparezca. “Durante la operación, contábamos con cinco perros, dos de la Defensa Civil y tres de las fuerzas militares. Uno de esos perros, específicamente el que operaba con nuestro Comando Conjunto de Operaciones Especiales, se extravió. Los otros dos perros pertenecen al Comando de Ingenieros y estaban dispersos para la alerta en el lado del Ruiz”, señaló el general Sánchez, y que el perro ha dejado algunas pistas para dar con su paradero.

Sin embargo, el coronel Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento Fuerzas Especiales, dijo que Wilson está perdido desde el 18 de mayo, después de que su guía le ordenara que se internara en la selva. El animal hizo caso, y desde entonces no se ha tenido mayor información de él. Aunque no descartan que pueda estar con vida, ya que algunos socorristas, como es el caso de Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil en Río Negro, Antioquia, y quien también tiene un perro de la misma raza, dice haberlo visto hace tres días con vida, solo que no alcanzaron a retenerlo, y este corrió despavorido con rumbo desconocido.