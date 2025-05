La Fiscalía Seccional Atlántico está avanzando en la investigación de un grave incidente que involucra al excongresista y empresario Gerardo Vecino Villarreal, a dos guardias de seguridad privada y a un individuo que, aparentemente, se desempeñaba como funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) vinculado a la seguridad del exsenador.

Según la información inicial manejada por las autoridades, la cual se habría construido a partir de los testimonios de los implicados, los hechos se desarrollaron alrededor de las 2:00 de la madrugada. En ese momento, Vecino Villarreal alertó a los empleados de la empresa de vigilancia privada que custodiaban su residencia sobre la presencia de una camioneta negra que, según él, “lo había estado siguiendo” hasta el lugar de los hechos.

Ante esta advertencia, los dos guardas de seguridad, identificados, según El Tiempo, como William Sanjuan Núñez y Wilmer Enrique Rosado Mendoza, tomaron sus armas de dotación y abrieron fuego contra el vehículo. La reacción de los guardias, al parecer, se basó en la creencia de que se trataba de un intento de robo. Sin embargo, en un primer momento, también se especuló sobre un posible atentado contra el exdiputado del Atlántico.

En video quedó registrado la balacera formada por los vigilantes en los exteriores del predio del ex congresista y empresario Gerardo Vecino que terminó con la muerte de una docente en Salgar

De acuerdo con El Heraldo, la Policía Metropolitana de Barranquilla constató que en el interior del vehículo atacado viajaban la docente Lissi Judith Camargo y su yerno Ángel José Daza Cuello, de 39 años. Daza Cuello era el conductor, mientras que Camargo ocupaba el asiento del copiloto. Los familiares de las víctimas aseguraron que los afectados se dirigían a una casa en la zona, cuando se produjo el incidente en las inmediaciones del castillo de Salgar.

Como consecuencia del ataque a bala perpetrado por los vigilantes de la empresa de seguridad, la docente Camargo Noriega sufrió las consecuencias más graves, recibiendo dos impactos de proyectil en la cabeza. Fue trasladada de urgencia a la Clínica Portoazul Auna, donde lamentablemente falleció alrededor de las 11:00 de la noche de ese mismo jueves 22 de mayo, como informaron medios locales.

El material audiovisual filtrado en el contexto de la investigación muestra lo que parece ser un reclamo por parte de Ángel Daza Cuello y una aparente confusión por parte del supuesto empleado de la UNP. Este video es actualmente objeto de análisis en el caso, dado que comprueba con claridad los momentos previos al incidente.

¿Qué pasó con el escolta que disparó a la profesora?

En una comparecencia ante los medios de comunicación el pasado viernes 23 de mayo, el general Edwin Urrego, quien comanda la Policía Metropolitana, indicó que los vigilantes de la empresa de seguridad “fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación”. Adicionalmente, el general explicó que, tras una revisión al vehículo afectado (propiedad de la profesora), “se logra determinar que no solamente fueron usados revólveres”, haciendo alusión a las armas empleadas por los guardas.

El alto mando policial prosiguió señalando que, según los indicios, en el ataque ocurrido durante la madrugada del jueves, se usó una pistola que se presume sería la que portaba el conductor de la UNP del excongresista Vecino. Esto implica que, conforme a la hipótesis preliminar de las autoridades, el vehículo donde se desplazaban Lissi Camargo y su yerno Ángel José Daza Cuello, de 39 años, habría recibido disparos provenientes de tres armas de fuego distintas.

Por otro lado, El Heraldo obtuvo información que indica una indagación en curso para verificar si Gerardo Vecino Villarreal contaba con un esquema de seguridad de la UNP, dado que, hasta el momento, no existen registros de que poseyera protección estatal. En consecuencia, la persona que conducía la camioneta y que se observa en el video descendiendo de ella para disparar contra el automóvil de la docente podría ser un conductor particular armado al servicio de Vecino. La identidad de este individuo aún no ha sido establecida.

