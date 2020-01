green

Fue cuando dos ladrones en una moto se subieron al andén del barrio Cedritos, y se acercaron hasta la mujer y el hombre. Ellos estaban tan inmersos viendo el celular que no se percataron de la presencia de los motociclistas, sino hasta que los tuvieron en frente, como se aprecia en el video.

En ese momento, el parrillero de la moto se inclinó para quitarle el celular a la mujer, que intentó esconderlo para que el ladrón no se lo llevara. No obstante, la fuerza del delincuente fue mayor y terminó levantando a la joven que no se resignaba al robo.

Así fue que el conductor del vehículo arrancó y la víctima seguía forcejeando con el parrillero, por lo que fue arrastrada por unos cuantos metros.

La mujer parecía no tener intensiones de soltar al ladrón, por lo que el hombre que la acompañaba la sujetó para que dejara ir a los delincuentes, que finalmente lograron escapar.