Los ciclistas iban atravesando un cerro en esa parte de la ciudad cuando, a mitad de la curva, fueron detenidos bruscamente por los atracadores, informó Noticias Caracol.

“Me encontré con una persona de frente; me apuntó con un revólver, me dijo que me callara, que dejara todo tirado y que fuera a donde estaba el resto del grupo. Estaban todos tirados en el piso mirando hacia abajo. Me quitaron el celular y me dejaron con el grupo”, detalló una de las víctimas, en diálogo con ese informativo.