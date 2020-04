Aunque Transmilenio confirmó que las imágenes fueron captadas la semana anterior, dentro de la zona de alimentadores del Portal Tunal, sur de Bogotá.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que la mujer fue sancionada pues, en la grabación, argumenta que trabaja en un hospital y que porta los documentos que lo certifican; de hecho, se observa que en sus manos tiene un tapabocas.

En el video se aprecia que la usuaria le grita a uno de los uniformados: “Yo venía era trabajar, y entonces no, hijue$%&. Y hagan lo que quieran, gono$%&”, mientras manotea, y le explica la situación a una de las funcionarias del sistema de transporte:

“Mira mi carnet, mi certificación, mi cédula y me ponen un hijue%$& comparendo. No, la chimba. La ley siempre es para los de ruana, hijue$%&. Allá en los portales no hay ninguna gono%&$ mirando la cédula de nadie. Gente que va a mercar y sí la dejan pasar y a uno no”.