El video de Romero hablando sobre el encuentro que tuvo con el presidente Iván Duque se está viralizando en redes sociales, celebrado por muchos por pedirle al mandatario que no dilate más el diálogo con los ciudadanos que están inconformes y que han salido a la calle a alzar su voz de protesta desde el pasado 21 de noviembre.

“Aquí llevamos un año y tres meses de un desgobierno que no ha entendido la dinámica del país que tiene, y eso se lo dije al presidente de la República”, dijo el gobiernado ante los medios.

Luego, recordó lo mal manejado que estuvo, para él, las situaciones del paro indígena y las pasadas manifestaciones estudiantiles. Sobre la primera dijo que Duque esperó a que hubieran dos muertos para dar ese diálogo y un mes después de que el departamento de Nariño quedó bloqueado.

Sobre el segundo indicó que, en su momento, el presidente decidió recibir en la Casa de Nariño al cantante de reguetón Maluma, en vez de hacerlo con los líderes estudiantiles que le pedían una reunión.

“Presidente no ha comprendido el país que tenemos, esta no es suiza, esto no se gobierna con una cartilla, esto tiene que ver con las realidades que vive el país y eso no se conoce viviendo en el exterior, eso se conoce en la vida diaria“, añadió Romero, contando lo que le dijo de frente a Duque.

