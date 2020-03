green

De acuerdo con la página de Facebook Info SITP Bogotá, la fumatón se dio hacia las 11:40 p.m. entre las estaciones San Façon Carrera 22 y CDS KR 32.

Como se observa en el video, el servicio, que sería un ruta fácil número 5, estaba atestado de gente cuando varias personas prenden un cigarrillo de marihuana y comienza a fumarlo sin importar que, más allá de tratarse de la hierba, están en un recinto cerrado libre de humo.

Varios jóvenes participan y rotar el cigarrillo, mientras alguien más se escucha alegar por la falta de respeto que representa el acto que están protagonizando dichas personas.

Aunque en la grabación no se ve, en el bus podrían no solo ir ciudadanos que no quieren ser fumadores pasivos de marihuana, sino personas de la tercera edad y menores.