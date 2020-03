green

El audio de esa conversación lo reveló este viernes la periodista Vicky Dávila, en Semana Tv, y allí se escucha cuando el ‘Ñeñe’ Hernández habla con un hombre sobre la investigación que le adelanta la Fiscalía por un homicidio en el que lo involucraron.

“Yo soy un tipo que me gusta el trabajo, y lo que he tenido ha sido honestamente… conmigo no han podido porque soy un tipo honesto, y mis teléfonos están interceptados […] donde yo voy, hijuep…, el fiscal general de la Nación, el que sea, me rinde pleitesía, créame, porque yo llego donde el fiscal y llego por el grande”, se escucha en la conversación.

Luego de eso, Hernández menciona que si fuera un hombre deshonesto no lo recibirían personajes de la talla “del fiscal, Vargas Lleras” y el “presidente Uribe”.

“Si yo fuera bandido no me llevan allá […] el presidente es mi hermano… [Ininteligible] mi hermano”, dice el ‘Ñeñe’, mientras que su interlocutor le pregunta si “conoce a Duque”.

En este punto es necesario aclarar que según lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe, desde el pasado 4 de marzo, él no tenía relación alguna con el ganadero pese a que lo nombra.

“’Ñeñe’ Hernández: No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo”, explicó el hoy senador Uribe, en relación a una fotografía en la que el empresario y señalado testaferro posa junto a su lado.

La aclaración del senador tiene que ver con la supuesta compra de votos para la campaña del entonces candidato Duque, en la que también mencionan su apellido.