El mandatario Iván Duque, que además es el jefe supremo de la Fuerza Pública, les comunicó a los colombianos el operativo en el que murió el líder disidente alias ‘Gildardo Cucho’, y halagó la “labor” de los uniformados con varios adjetivos, como se aprecia en un video (que encontrara al final de esta nota) publicado entonces por la Presidencia, y que se hizo viral en las últimas horas.

“Anoche [el 29 de agosto] autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas […]. Pues anoche, gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de esa organización”, dijo entonces el presidente, en medio de aplausos.

Después de señalar los varios delitos del abatido jefe delincuencial, Duque hizo público su agradecimiento al “alto mando militar”.

“Quiero felicitar a los héroes de nuestro país. Gracias por responderle a Colombia. Y vamos a derrotar a todos los que pretendan amenazar con las armas a Colombia”, concluyó en ese momento el jefe de Estado.

Ahora, esa maniobra militar, que el presidente calificó como impecable y rigurosa, está en entredicho ante la opinión pública luego de que el senador Roy Barreras denunciara que en ese operativo murieron siete menores de edad, y eso no se le comunicó al país.

Al respecto, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se defendió diciendo que al momento de hacer el bombardeo, en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, no sabían que había menores de edad en ese campamento, pero no dio argumentos de por qué, después de conocer los fallecidos, no se dijo que habían muerto niños.

No obstante, el personero del municipio Puerto Rico, aledaño a la zona del bombardeo, Herner Carreño, dijo en Blu Radio que él mismo denunció ante la Fuerza Pública el reclutamiento de menores por parte del grupo armado ilegal, y por lo mismo, considera que los militares sí sabían de la presencia de niños.

Por esta situación, que se conoció en medio de un debate en el Congreso para discutir si aplicarle o no la moción de censura a Botero, es que analistas de la emisora creen que el ministro de Defensa sería el primer funcionario en ser destituido de su cargo por esa figura.

Pues además, en una rueda de prensa convocada este miércoles, en la que también habló el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, el foco de los detalles del operativo siguió siendo el abatido ‘Gildardo Cucho’ y no las explicaciones sobre los menores que murieron en él.

Por ahora, el presidente Iván Duque no se ha pronunciado al respecto, aunque el partido de Gobierno ya emitió un comunicado en el que respalda a Botero.

En video, las pasadas declaraciones de Duque, sobre el operativo militar en el Caquetá: