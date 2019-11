View this post on Instagram

Ha sido irrespetuoso el Ministro Botero con sus teorías sobre la ropa extendida; ha desconocido alertas tempranas que emiten org e instituciones como la Defensoría del Pueblo, poniendo en peligro la vida de miles de colombianos de nuestro país. Dudo que este viernes 8 de noviembre el ministro ocupe ese cargo. La seguridad, el profesionalismo y reto de las fuerzas militares ameritan una persona idónea al mando. #MociónDeCensuraMinDefensa (Desliza para intervención completa ➡️)