“Lo que sí está claro, con estudios comprobados de diferentes universidades de nuestra ciudad, es que el sitio de mayor riesgo de contagio no es el transporte masivo, es la casa”, dijo la alcaldesa de Bogotá, en rueda de prensa virtual.

Añadió que la razón por la que “la gente se está contagiando masivamente” en sus propios hogares es por el descuido colectivo.

“Tal vez nos descuidamos un poquito; no tenemos tapabocas, no tenemos distanciamiento. Pero, los estudios comprueban que el sitio de mayor riesgo es la casa, no el transporte”, continuó explicando López.