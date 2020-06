green

Así lo expresó él mismo en un video difundido por redes sociales, donde afirma que no ha podido sacar sus productos desde la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón (Boyacá) por las restricciones de movilidad a causa de la cuarentena nacional.

“No hay quien la lleve ni regalada, porque ni a los turistas los dejan salir. Aquí yo regalaba fruta, ahora estoy con toda esta cosecha y me toca juntarla, porque debajo de los árboles no la puedo dejar”, detalló el hombre.

Apuntó que comercializaba las peras hasta Bucaramanga y Bogotá, pero que por el endurecimiento de la movilidad en las grandes ciudades “no dejan pasar” el cargamento hasta las centrales de abasto.

“Le pedimos al Gobierno que por favor nos dé permiso para comercializar la pera”, clamó el hombre en un fragmento de la grabación.

De igual forma, cuestionó la situación que vive, ya que enfrenta deudas con una entidad financiera.

“¿Qué vamos a hacer? Tenemos deudas con el Banco Agrario. ¿Qué podemos hacer? Esa cantidad de fruta me toco recogerla, el ganado no se alcanza a comer eso, eso les afecta el estomago”, agregó el agobiado campesino.

Finalmente, pidió la ayuda del Gobierno Nacional para que pueda mover sus peras y así mantener su negocio a flote. “Ayúdenos, señor presidente. Colaborenos en este viaje, porque no podemos más”, concluyó.