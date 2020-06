Al hombre no le gustó la invitación y manifestó que él tenía la plata suficiente para comprarse el trago que quisiera, detalló Luz López, familiar de las víctimas, en diálogo con Caracol Radio.

Después de rechazar la oferta de manera grosera, se produjo una insólita confrontación entre Lancheros y Luis López (hijo de José), que terminó cuando el hombre sacó un machete y el exconcejal le respondió con una pistola con la que le disparó a él y a su papá.

El excabildante que alcanzó a recibir heridas de machete se presentó ante las autoridades y aceptó los hechos.

Sin embargo, la justicia lo dejó en libertad argumentando que la denuncia en su contra no era del todo clara, añadió W Radio.

La familiar de José y Luis López clamó por que se haga justicia y que la muerte de su padre y hermano no quede en el olvido.

“Pedimos que este caso no quede impune, pues mis familiares no merecían morir así, y menos por algo que no tenía trascendencia”, concluyó la mujer, en Caracol Radio.