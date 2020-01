Los hechos los dio a conocer, este viernes, el conductor víctima del robo, que explicó en Blu Radio que para ese momento se dirigía hacia su lugar de trabajo.

“Vengo por la avenida Suba, cojo por la calle del ‘triángulo’ de Movistar en la 68, se me atraviesa un carro, me cierra, se bajan tres tipos armados, me encañonan, me sacan del carro y me pasan a la silla de atrás”, contó el afectado, al que la emisora le protegió su identidad.

Ese momento de horror se puede apreciar en el video del hurto, que difundió la emisora, y allí se ve que son tres hombres los que descienden de un vehículo y se abalanzan hacia su víctima.

Luego de abrirle el carro de manera violenta, los delincuentes bajan al conductor y lo pasan a la silla de atrás, mientras que el cómplice que los transportaba huye del sitio.

“Ahí me esculcan, me quitan todo, arrancan, salen al puente de Guadua, voltean por los barrios de Suba y me dejan pegado al río Bogotá”, afirmó la víctima en la frecuencia.

Estos videos son analizados por la Policía para tratar de identificar los rostros de los ladrones y la placa del carro en el que se movilizaban, pues de acuerdo con Blu se trata de una banda de ‘jaladores’ de carros que delinque de esta manera.

CM& Noticias dio a conocer que, según el reporte de la Policía, “los delincuentes venían siguiendo esta camioneta desde cuadras atrás”, y que decidieron atacar en ese sitio aprovechando que la vía estaba solitaria.