“Hoy cometieron esta arbitrariedad con mi hija, su esposo y mi nieto; personas que no le hacen mal a nadie, trabajadoras y sólo por que deben un mes de arriendo”, escribió la mujer que publicó la denuncia, identificada como Patricia Nieto.

En el video se ve cómo la mujer que parece ser la dueña del garaje, donde hay varias cosas almacenadas, saca un carro de ventas ambulantes, una nevera y varias mesas, las cuales bota despectivamente a la calle.

Todo ocurrió en el barrio El Refugio de Fontibón (occidente de Bogotá), donde a pesar de que llegan varias personas a ver qué pasaba, nadie ayuda a la vendedora que se ataca a llorar cuando ve todas sus cosas en la calle al lado de su hijo pequeño.

“Se está metiendo con mis cosas de trabajo. (…) No sea hp, no se me tire las cosas”, gritaba la mujer mientras la arrendadora del sitio continuó hasta que dejó vacío el lugar.