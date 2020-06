El policía le hizo esa advertencia, contó en Noticias Caracol la jefa de enfermeras Catalina Muñoz, porque ella llevaba puesto un uniforme de cambio, que es diferente al que utiliza en áreas críticas del centro médico donde trabaja.

“Yo le expliqué al policía que ese no era mi uniforme de trabajo; sin embargo, él me siguió acusando, diciéndome que yo no podía estar así uniformada, que eramos unos cochinos por salir con uniforme por la ciudad a contaminar con el virus, que me iba a denunciar ante la Secretaría de Salud porque salí con uniforme”, declaró Muñoz.