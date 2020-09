green

El hurto quedó registrado en un video de una cámara, del barrio Los Monjes, y el caso se divulgó en medios de comunicación para alertar a las autoridades. No obstante, la víctima decidió dar la cara y habló con CM& Noticias sobre los momentos de angustia que vivió luego de haber retirado un préstamo de un banco.

“Apenas me pasó el robo, lo primero que hice fue sacar una moto que tenemos en la casa e intenté seguir a estas personas, pero se ‘volaron’”, contó Forero, que no tuvo tiempo de reaccionar ya que el parrillero le apuntó con una pistola.

Ante la fallida persecución, la víctima dijo que se regresó de nuevo para el banco “porque afuera había un policía”, y que puso la queja para que le ayudara a ubicar a los ladrones.

Forero, un organizador de eventos que pidió el préstamo para reactivar su negocio, no entiende cómo los delincuentes se enteraron de que llevaba el dinero guardado en dos bolsillos, pues en el momento del asalto él solo entregó una parte pero el delincuente lo requisó.

“Me dijo: ‘No, acá me hace falta más plata’, y volvió y me puso la pistola, y me dijo que se la entregara completa o teníamos problemas”, agregó el hombre.

Un segundo caso de robo en Bogotá

El noticiero también recogió el testimonio de un ciudadano al que le robaron una cadena de oro en la calle, luego de que se bajara de una camioneta en el sector del Galán.

“Lo amedrentan a uno de una manera vil, tenaz, y posiblemente me hubieran podido asesinar”, dijo el hombre, pues el asalto lo cometieron entre unas cinco personas.

CityTv publicó el video de este robo y allí se observa cuando cruzan tres personas que van en bicicleta, y que golpean, a propósito, la camioneta de la víctima para obligarla a que se baje.

Es en ese momento cuando dos hombres en moto entran en escena y le arrebatan la joya, que está avaluada en unos tres millones de pesos.

Los dos videos que verá a continuación (el segundo desde 1:35:45) son el reflejo de la oleada de inseguridad que viene azotando a los habitantes de la capital del país, pese a que la Policía anunció de mayores operativos para prevenir el hurto y ha reportado la desarticulación de varias bandas dedicadas al robo de personas y de bicicletas.