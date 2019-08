En ese dibujo, ‘Matador’ plantea que Dávila se comporta como una leona con Juan Manuel Santos, pero como una mansa gatica con Álvaro Uribe.

Sin embargo, la periodista no lo tomó mal y le respondió a ‘Matador’ con una caricatura que, según dijo, le había llegado, en la que los papeles se invierten: es el caricaturista el que se porta como un león con Uribe, y como una mansa gatica con Santos.

Aunque esta deformación del original plantea un error que resulta insalvable: es a Uribe al que ‘Matador’ siempre ha identificado con crocs, no a Santos.

En todo caso, a Dávila le pareció divertido, y le agregó una reflexión: “Siempre habrá ojos que miran distinto”.

‘Matador’ sostuvo que la versión que había recibido la periodista de su caricatura es una “copia china” y que se la enviaron “los uribistas”, de quienes dijo: “Siempre agarran mis caricaturas y tergiversan el mensaje sin sonrojarse”.

El episodio también llama la atención porque pese a lo duro de la crítica, el caricaturista y la periodista se tratan con mucho respeto y consideración.

Al final, ambos dan ejemplo de madurez y tolerancia, dos condiciones que escasean en las redes sociales.

Querida Vicky los uribistas te enviaron la copia china de la caricatura original.

Ellos siempre agarran mis caricaturas y tergiversan el mensaje sin sonrojarse. @VickyDavilaH te mando un abrazo y porfa no me des más papaya que me engordo como el subpresidente. https://t.co/66qV6vj5Zk pic.twitter.com/sxty8JKvYT

— matador (@matadoreltiempo) 23 de agosto de 2019