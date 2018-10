Dávila aprovechó el cierre de la conversación con el ‘Tuso’ para hacerle unas “preguntas puntuales” sobre varios temas, y entre ellos lo interrogó por cuál había sido su relación con el fútbol colombiano en su época de narcotraficante.

“Usted siempre tuvo mucha relación con el fútbol… ¿Cuál era su relación con el fútbol aquí en Colombia, con jugadores famosos?”, preguntó la periodista.

La respuesta de Sierra fue: “Nada. Me gustaba jugar, y conocía futbolistas… por ahí les ayudaba uno cuando estaban empezando con un par de guayos, o cualquier cosa”.

No conforme con esa respuesta, Dávila lo interrogó sobre los inicios de un histórico jugador colombiano: Juan Pablo Ángel.

“Deme una lista (de jugadores). A mí me dicen que usted le ayudó a Juan Pablo Ángel. ¿Eso es verdad? Dígame la verdad”, dijo la periodista.

“Noooo. Eso no me ponga a decir nombres. Ya, ya. Él es buena persona. No, Vicky, ya…”, dijo Sierra.

Pero Dávila le insistió a su entrevistado para que confirmara esta suposición, o al menos para que le entregara algún nombre de los futbolistas a los que, según ella, el ‘Tuso’ habría patrocinado en los inicios de sus carreras deportivas.

“No le estoy diciendo que sea mala persona. Cuénteme si usted le llegó a dar dinero […] es la última pregunta. Contésteme, por favor, eso. ¿Le dio usted plata a Juan Pablo Ángel?”, resaltó.

Si bien la periodista acorraló al entrevistado para que le diera una respuesta sobre el tema, el ‘Tuso’ no mencionó las palabras que tanto esperaba Dávila que dijera.

“Yo ya no quiero más, nada. Ya todo terminó. No, no. Yo a esos muchachos no les ayudé. Eran mis amigos con los cuales yo jugaba fútbol porque soy un gomoso y me encantaba. Eso es todo […] Era normal, un par de guayos, venga vamos que llegaron los guayos de moda. Ya todos están retirados, todos son viejitos, dejémoslos tranquilos”, contestó el ‘Tuso’ con evidente incomodidad ante la insistencia de la periodista.

Si bien Sierra no confirmó ni desmintió puntualmente la inquietud de la periodista, dejando el tema en el aire, también quedó rondando el interrogante sobre qué información tiene Vicky Dávila sobre el caso para que haya insistido tanto con el nombre de ese jugador.

Esa relación entre futbolista y narcotraficante que quiso hacer Dávila en su programa no fue ajena para la audiencia y tampoco pasó desapercibida en las redes sociales, ya que varios usuarios se mostraron en contra de que la periodista hubiera puesto el nombre del jugador en tela de juicio sin llegar a una conclusión que reafirme o desmienta esa hipótesis que ella misma planteó.

Esta es la entrevista completa (de Ángel hablan faltando seis minutos para el final):

De ese tema se volvió a hablar en las redes este miércoles ya que Juan Pablo Ángel está de cumpleaños (43), y por ser un referente de la Selección Colombia y del club Atlético Nacional muchos seguidores salieron a felicitarlo y de paso a defenderlo de estos fuertes señalamientos.

Ahi Vicky que No escuche Juan Pablo Angel… eso Excelente ser Humano y Persona No enlode el Buen Nombre de Una Persona por Buscar Una Noticia Falsa — Angel vergara (@angelvergarab) 23 de octubre de 2018

Queda mas involucrado con el tal tuso el ex futbolista Juan Pablo Angel que el dr @AlvaroUribeVel! — Godofredo d’Bouillon (@Andresbouillion) 23 de octubre de 2018

@VickyDavilaH Pero querer enlodar a futbolistas (Juan Pablo Angel) con la preguntadera de nombres por un par de guayos, POR FAVOR!!! — Gustavo Castano (@Guscastano10) October 23, 2018

#TusoSierraEnLaW todos esperando que mencionara al ex presidente Uribe y el que salió involucrado fue Juan Pablo Ángel 😂😂😂 — Andrés Agudelo ن (@andresagudelo00) October 23, 2018