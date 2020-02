En una parte de su intervención, Nassar, que actualmente es el consejero de comunicaciones de Casa de Nariño, puso un ejemplo sobre el uso que varios personajes le han dado al avión presidencial.

Ante la pregunta, la periodista de Semana le respondió que en este gobierno de Iván Duque no ha viajado, pero en otros sí lo ha hecho, pero “nunca he ido de paseo al avión presidencial”.

“¿Pero ha llevado a su familia?”, insistó Nassar; a lo que Vicky le respondió: “No, no señor… ¿a cuál familia?”.

Enseguida, Vicky le dijo que ha ido a hacer cubrimiento al avión presidencial. Sin embargo, Nassar le insistió y le preguntó si su esposo también ha viajado en esa aeronave.

Ante esto, Nassar le dijo: “Ah ok, entonces, Vicky, ¡ahí está la hipocresía!”.

El comentario desató la ira de la periodista de Semana que, segundos después, perdió el control y trató con ofensas al funcionario.

“No, no es hipocresía. No, Hassan, me parece que usted… ¿Es hipocresía mía? Es hipocresía mía o la suya que pone unos trinos en los cuales usted critica y hoy es jefe de prensa de la Casa Presidencial y dice otra cosa. El hipócrita es usted; a mí no me diga hipócrita”, dijo Vicky Dávila.