Lo hizo en su cuenta de Twitter, donde Vicky Dávila, periodista que reveló los audios en el programa que tiene en La W Radio, le contestó:

Eso, inmediatamente, dividió a decenas de usuarios de la red social que empezaron a comentar a favor y en contra de lo escrito por los dos periodistas.

Aquí los trinos de Vélez y de Dávila, y luego unas de las opiniones de ciudadanos sobre esas publicaciones y sobre los audios del exjefe de la campaña presidencial de Santos, Roberto Prieto, que algunos consideran es un “montaje”.

Vicky no entiende la intención de la pregunta ? Los audios parecen un libreto. Da la impresión de que a ud no se le puede cuestionar nada.

Pero cualquiera de las dos razones son irrelevantes pues con audio o sin el todo quedará en la impunidad O PORQUE FISCALÍA NO COMPULSÓ COPIAS A COMISIÓN DE ACUSACIÓN CON ANTERIORIDAD

De seguro no están todas las conversaciones, además parece un show de Pietro haciéndose la víctima y un fiel escudero, pero no es raro q uno no sepa quién es su jefe de campaña? Parecía un montaje

— Fernelis Caro (@CaroFernelis) 8 de julio de 2018