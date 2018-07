Los audios evidencian que quienes autorizaron los aportes de Odebrecht sabían que estaban haciendo algo que no estaba ajustado a la ley, y que, al parecer, el presidente Santos no estaba informado del tema.

En una de las grabaciones hablan el gerente de la campaña, Roberto Prieto (hoy en día en la cárcel), y Claudia. Según los investigadores, citados por La W, se trataría de Claudia Castro, una mujer que sería asesora de la Primera Dama, María Clemencia Rodríguez de Santos.

En el audio se evidencia la confianza absoluta de Prieto con Claudia. Además, se evidencian las angustias de Prieto.

La interceptación legal de la Fiscalía hace parte de todo el expediente y no fueron editadas por La W. Esta es la conversación completa:

Prieto (P): “¿Claudia?

Claudia (C): ¿Qué pasa?

P: ¿Qué pena con la Primera Dama?

C: No, yo no he hablado hoy con ella, ¿por qué?

P: No, solo le estoy dando un consejo para ir a hablar del tema porque es que el tema de los afiches tiene muy enredado al Presidente, ¿cierto?

C: ¡Qué vaina, marica!

P: Yo sí le diría lo siguiente: así como me pone a mí, yo sí le diría que el comité financiero salga y explique.

C: Pero es que ellos no han podido lograrlo, el único huevón es usted. Se hacen los bobos.

P: ¿Quiere que le cuente un secreto? Yo sí voy a salvar al Presidente y lo voy a poner en La W el lunes.

C: ¿Qué va a decir, Roberto?

P: Pues no sé. Yo no, yo no voy a hablar. Pero hay que salvar al Presidente.

P: Ninguno quiere salir a poner la cara quien fundió este tema, ¿cierto? Yo los voy a hacer salir.

C: Pero qué tal se emputen con usted. Yo de usted sí le diría al Presidente: “Presidente, usted écheme a la guerra… que se empute el que sea”.

P: Yo voy a filtrar la información y los empiezan a llamar.

C: Ah bueno, entonces cuente que la filtró usted. Quién sabe quién la filtraría.

P: ¡Ni sabrá el putas! Entonces arranca, venga Villamizar y usted qué sabe de esta reunión. Venga fulano, usted, qué sabe de esto.

P: hay que salvar al Presidente. Si ellos no quieren salir, hay que hacerlos salir, Claudia.

C: Sí (…) estoy de acuerdo con usted.

P: Yo sí tengo testigos de esa reunión. Sí, pero entonces los hijueputas, si yo no me les adelanto, dicen que fui yo.

C: No, no, no, obviamente.

P: Y yo cuento la historia. Además, Consuelo a mí me la ratificó en la casa de Juanita hace 4 o 5 días.

P: Hay que salvar al Presidente. Decir sí, nosotros sondeamos esa mierda.

C: Sí, es responsabilidad del comité financiero.

P: Sí, yo ordené los avisos, pero los ordené porque me dijeron que ellos iban a sondear eso. Es la verdad. Es que si no, me echan a mí.

C: No, obviamente. Es que son unos hijueputas, como le digo.

P: Solo le digo para que usted esté atenta. El domingo entrego ese tema y los voy a hacer salir. No, no es nada, yo no voy a dar declaraciones.

C: Ni se le ocurra abrir la boca para quién sabe quién filtró. No ni idea.

P: Sabrá el putas (…) Hay que sacarlos. Si no, van a reventar al Presidente.

C: Lo van a reventar. Y, como le digo, ellos no pueden salir a decir que el Presidente sabía… porque me parecería una hijueputada.

P: Así como yo salgo a poner la cara. Ellos no son capaces de decir ‘Prieto ordenó eso’.

P: Yo al Presidente le conté esta historia. Él la sabe.

C: Voy a llamar a María Clemencia a ver qué me dice.

P: Pero, ¿qué le va a decir?

C: Que qué ha pasado, cómo va la cosa.

C: No, ella (María Clemencia) ya me echó la historia, ella ya me echó la misma historia que usted. Están agradecidos.

P: Yo sí voy a salvar al Presidente. No me parece justo, hijueputa, que el Presidente nadie salga y diga. Yo he sido gallardo, yo he salido al otro hijueputa día y aquí no ha habido un culo, y las cuentas están claras. Y solo le voy a decir a usted una cosa, la campaña de 2014 va a salir impecable, Claudia”.

Estos son los audios completos que filtró La W: