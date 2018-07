En una entrevista con el programa‘Opina Bogotá’, de Canal Capital, Santos contó que Iván Duque Escobar, el papá del presidente electo, evitó una acción en su contra por parte de ese grupo guerrillero.

“El expresidente Alán García estaba aquí exiliado y se enteró que las Farc me iba a secuestrar porque yo iba solo en bicicleta a unos pueblitos cerca a Anapoima. Ya me tenían lista la operación. Alán García llamó a Iván Duque padre, ambos eran muy amigos, a advertirle, y entonces el papá de Duque me advirtió para que no fuera solo en bicicleta porque me iban a agarrar”, relató Santos a ese programa.

El artículo continúa abajo

“Yo después, efectivamente, por información de inteligencia, supe que me tenían en la mira”, agregó el Presidente.

Este es el momento de la entrevista en que Santos relata la historia: