Aunque ya habían tenido un rifirrafe en Twitter por ese mismo tema, Vicky continuó y tildó a Petro de irrespetuoso y de falto de seriedad.

Según la periodista, siempre le ha abierto los micrófonos al senador, pero este “no tiene derecho a ser abusivo con los oyentes”.

“Respeto por favor @petrogustavo diga sólo la verdad, usted acostumbra a llegar tarde, a usted le gusta que lo esperen, eso lo hace sentir más importante”, señaló Vicky en Twitter, luego de responderle a Petro que dijo, previamente, que la periodista le había cerrado los micrófonos.

El senador también le recordó a Vicky que el lunes pasado, cuando él fue hasta Caracol Radio, le tocó devolverse porque ella habría decidido cambiar la temática del programa que se trató de Hidroituango.

Señora Vicky, antes de ayer usted cambio el programa que tenia conmigo por pasar lo de hidroituango y yo a pesar de estar en su edificio acepte y me fui Ayer estaba en diligencia judicial obligatoria en el Consejo superior de la judicatura Y hoy llegué a las 12.10 a su edificio https://t.co/fCf1kQtrAs — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 17, 2019

“Usted no está diciendo la verdad @petrogustavo su asistente me dijo que ud el lunes no podía porque se hizo una cirugía en la boca y estaba inflamado. Después de decir no, llamaron a las 11 a decir que sí, ya teníamos otro programa. Es que ni ud, ni yo, somos dueños de La W”, agregó Vicky.

Usted no está diciendo la verdad @petrogustavo su asistente me dijo que ud el lunes no podía porque se hizo una cirugía en la boca y estaba inflamado. Después de decir no, llamaron a las 11 a decir que sí, ya teníamos otro programa. Es que ni ud, ni yo, somos dueños de La W. https://t.co/j3FxA268yo — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 17, 2019

Previo a los trinos mencionados, y segundos después de negarle el acceso a los micrófonos de La W, la periodista escribió en esa misma red social: “Sea serio senador Gustavo Petro. Usted no llegó a tiempo. Ayer también me tocó cambiar de programa faltando 5 minutos para las 12. Diga la verdad, ud es un incumplido, un señor irrespetuoso, usted cree que los oyentes lo tienen que esperar como a un rey. Así no es @petrogustavo”.