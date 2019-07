Ante esto, la periodista no le permitió el ingreso a Petro a la cabina y les dijo a sus asesores que le pidieran que ya no asistiera porque no lo iba a entrevistar.

Tras la negativa de Vicky, al excandidato presidencial no le quedó otra que irse de las instalaciones de La W. Segundos después publicó un mensaje, catalogado de irónico por muchos usuarios de redes sociales, en el que dice:

“Estoy en el programa de Vicky y nos cierran los micrófonos. Bien Buen viento y buena mar”.

Luego de la publicación de Petro, la periodista le respondió de inmediato y lo trató de “irrespetuoso” y le pidió que dijera la verdad.

“Sea serio senador Gustavo Petro. Usted no llegó a tiempo. Ayer también me tocó cambiar de programa faltando 5 minutos para las 12. Diga la verdad, ud es un incumplido, un señor irrespetuoso, usted cree que los oyentes lo tienen que esperar como a un rey. Así no es @petrogustavo”, publicó Vicky Dávila en su cuenta de Twitter.

La discusión continuó en redes sociales y Petro publicó otro mensaje en el que intentó explicar lo ocurrido y le dijo que él también tuvo que cambiar su agenda el lunes pasado porque ella, a última hora, habría cambiado el tema de su programa, pese a que el senador ya estaba en las instalaciones de la emisora.

“Señora Vicky, antes de ayer usted cambio el programa que tenía conmigo por pasar lo de Hidroituango y yo a pesar de estar en su edificio acepte y me fui. Ayer estaba en diligencia judicial obligatoria en el Consejo superior de la judicatura. Y hoy llegué a las 12.10 a su edificio”, escribió Petro en Twitter.

Este es el video completo del programa de Vicky en el que critica a Petro por incumplido: