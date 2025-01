La Cancillería de Colombia está a punto de experimentar un cambio significativo en su estructura. Luis Gilberto Murillo, quien ha ocupado el cargo de canciller hasta ahora, anunció oficialmente su renuncia este 20 de enero, abriendo el camino para que Laura Sarabia asuma como su reemplazo a partir del primero de febrero.

La renuncia de Murillo se presentó mediante una carta dirigida a la Presidencia de Colombia, en la que expresó su gratitud y respeto por la oportunidad de haber servido al país. “Con el mayor respeto y gratitud, presento formalmente mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, un honor que me ha permitido servir a mi país y sus comunidades”, declaró Murillo en su misiva.

Durante su gestión, Murillo enfatizó la importancia de su trabajo que, según él, fue muy destacado: “Logramos consolidar para Colombia una diplomacia más independiente y activa. Hoy, el país tiene una voz fuerte en el escenario internacional”, afirmó Murillo. Adicionalmente, resaltó logros en la modernización de la expedición de pasaportes y el fortalecimiento de relaciones estratégicas en diversas regiones del mundo, incluyendo Asia, Medio Oriente, África y Europa”, señaló.

Dicho logros que tuvo bajo su gestión desataron fuertes críticas de sector de la oposición y hasta candidatos presidenciales, como Vicky Dávila, se pronunciaron tras conocer su renuncia. La también periodista estuvo desatada contra el diplomático cuestionando fuertemente su trabajo en la cartera.

“Luis Gilberto Murillo, usted como canciller de Colombia fue nefasto. Cultivó una vergonzosa complicidad del Gobierno Petro con el dictador Nicolás Maduro, tras el robo de las elecciones en Venezuela. Estuvo del lado de los criminales y no de ese pueblo valiente y sufrido que ganó en democracia”, indicó Dávila.

