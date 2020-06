“Un prontuario criminal ha caracterizado a esta familia desde siempre”, escribió Úsuga en su columna sobre “el Clan Gnecco Cerchar”, luego de lo cual mencionó a José Amiro Gnecco, casado con Vicky Dávila desde el 2008.

Tras la publicación de dicho artículo, la periodista compartió en Twitter un fragmento del mismo en el que se menciona a su hijo como “cuarta generación del clan Gnecco” (dicha frase ya no aparece en el escrito de Úsuga) y se quejó de que en esa columna se mencionara con nombre propio al menor y se le vinculara con un clan.

En su queja, la comunicadora publicó, además, una captura de pantalla que demostraría que Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife’, promovió la lectura de la columna titulada ‘La banda de los Gnecco’. (Mendoza eliminó el mencionado tuit).

“Los responsabilizo [a Mendoza y Úsuga] de lo que le pase a mi bebé”, escribió la periodista en el trino en el que resaltó el “delito” que representa “exponer el nombre de mi hijo menor de edad en un artículo donde hablan de un Clan delincuencial”.

En seguida, Dávila publicó otros trinos en los que continuó reprochando las acciones de Úsuga y Mendoza por “estigmatizar” y “poner en peligro” a su hijo.

Abogados Daniel Mendoza y señor Gener Usuga a los niños se respeta, no se les toca. Son sagrados. Mi hijo menor de edad no tiene la culpa de que uds me odien. Nunca podían mencionar con nombre propio a un menor, al que ponen en riesgo y además estigmatizan. Él no puede defenderse

