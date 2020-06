green

El texto de Vicky Dávila este fin de semana en ese medio de comunicación estuvo centrado en las denominadas bodegas de Twitter, colectivos que impulsan tendencias en redes sociales y a veces atacan personalmente a periodistas o políticos.

Una frase de la columna de la periodista fue la que desató cierto malestar en bastantes usuarios de esa red social, a quienes les pareció prejuicioso lo escrito por Dávila. “En algunos (miembros de esas bodegas) su aspecto descuidado es intimidante. Barbones, como cualquier atracador de barrio y de poco baño; como en las maras marcan su territorio, quizás se tatúan y su mirada solo dice quiero hacerte daño”, aseguró la presentadora en su columna.

Muchas personas con barba y tatuajes se quejaron de lo expresado por ella, entre ellos Martín Santos, el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos. “Yo tengo tatuaje y barba. ¿Y qué?”, escribió Santos en su perfil de Twitter.

Horas después, él decidió confrontar directamente a Dávila. Ante las críticas, la periodista se justificó en que su columna no atacaba a las personas con barba y tatuajes, y que lo que se tenía que hacer es “hablar es de quienes buscan asesinar la honra y el buen nombre de los demás”.

Martín Santos vio ese tuit y le respondió: “¿Como lo hace usted semanalmente con mi padre y otros?”.

Dávila no se quedó callada y contraatacó acusando a la familia Santos de querer callarla. “Ustedes han hecho todo para callarme, Martín. No van a poder. Dios me acompaña siempre. Sé todo, absolutamente todo lo que han hecho para descabezarme. Me han perseguido. Ustedes no se cansan. Yo tampoco”, concluyó la periodista.

Mi columna no es contra las barbas y los tatuajes, si no contra los sicarios de “La Banda del Pajarito”. No desviemos el debate. Aquí tenemos que hablar es de quienes buscan asesinar la honra y el buen nombre de los demás. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 22, 2020