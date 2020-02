green

La mujer dialogó con Radio Súper Popayán, el pasado 17 de enero, y sus declaraciones fueron rescatadas este martes por varios medios de comunicación debido a que ya le practicaron el aborto que tanto deseaba.

Para el momento de la entrevista Palta estaba recluida en la Clínica la Estancia, en la capital del Cauca, mientras que en la parte de afuera su novio elevaba una voz de protesta para que le negaran el aborto.

Lo primero que dijo la joven es que la decisión ya estaba tomada, y que lo que buscaba su pareja, Juan Pablo Medina, era hacerla “quedar mal con todo el mundo”.

“Él no cuenta las cosas como son, y lo que ha hecho con su familia es presionarme para que le tenga el hijo, y ellos solo piensan en su felicidad, pero no se ponen en mis zapatos para saber cómo estoy, qué quiero y cómo me siento”, dijo la mujer en comunicación con la emisora.

A la joven le preguntaron cuál era el motivo para que estuviera en la clínica, y su respuesta fue que estaba atravesando por una situación psicológica complicada: “Todo lo que ha pasado me ha traído problemas. Lo único que he querido es que esta pesadilla no esté pasando”, dijo.

Plata también aseguró, en la emisora, que ha “recibido amenazas” en contra de ella y de su madre, y culpó a Medina. “Me dice que si no le tengo el hijo mi mamá y yo se las vamos a pagar, y que nos va a demandar”, detalló.

La mujer también se refirió a cómo asumió, junto con su pareja, la noticia de que estaba embarazada:

“Él me acompañaba a las citas, y se dio cuenta de que cuando nos enteramos (del embarazo), a mí alegría no me dio. Incluso, él me preguntó y yo no le respondí, le dije: ‘Pues ya qué’. Y me dijo lo mismo de todos: que teníamos que salir adelante y que una cosa y la otra”, expresó la joven en Radio Súper.

Al final de la entrevista, la mujer contó que recibió acompañamiento de tres psicólogos y varias trabajadoras sociales, y que todos “avalan que no estoy preparada para seguir con el embarazo, y si ellos autorizan el aborto voluntario es porque la ley me cubre y estoy dentro de las condiciones para hacerlo”.

Y precisamente ese fue el argumento que entregó Profamilia luego de que se hiciera efectivo el aborto, pues dijo que la mujer aplicaba para la causal despenalizada, aunque no se refirió específicamente a cuál de las tres.

“Se debe salvaguardar toda la información de las usuarias que son atendidas por Profamilia”, expresó Martha Elena Royo, directora ejecutiva de esa organización, y agregó que profesionales atendieron a la mujer “identificando y certificando que se encontraba bajo una de las 3 causales despenalizadas” para abortar.