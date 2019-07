El hurto quedó registrado en un video de una cámara de seguridad del establecimiento, y allí se ve que el hombre golpea a la mujer en la cabeza con la misma herramienta que le dieron para que trabajara.

CityTv compartió la grabación y aseguró que, según el relato de la víctima, el hombre es de nacionalidad venezolana, que aprovechó el momento en que ella tenía la caja abierta porque estaba contando el dinero y que se llevó cerca de 2.700.000 pesos.

“Aprovechó que yo estaba distraída haciendo lo mío, y fue ahí cuando me golpeó por detrás. Hubo buena venta ese día, pero afortunadamente no pasó a mayores porque como se puede ver en el video, las intenciones del señor no eran buenas. La intención era dejarme ahí de una vez”, contó Flor Ramírez, en el noticiero.